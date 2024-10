Oasport.it - ATP Basilea, Rublev in carrozza al secondo turno, tanta Francia sorridente

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) I tornei sul cemento indoor stanno caratterizzando l’ultima parte di stagione. Il Vecchio Continente è protagonista con il torneo di, che aveva il solo Matteo Arnaldi in tabellone ma sconfitto in rimonta dal lucky Loser David Goffin, che guadagna così il. Debutto facile facile per Andrey, che si presenta al torneo come primo favorito del seeding. Nuno Borges non riesce ad opporre resistenza Alun match tosto, con uno tra il cileno Alejandro Tabilo e il croato Marin Cilic, che utilizza il ranking protetto. Ad affrontare Goffin sarà invece Ugo Humbert; partita molto più difficile del previsto contro il qualificato di casa Jerome Kym, che al debutto tra i ‘grandi’ riesce a impensierire al numero 5 del tabellone, portandolo al terzo set ma avendo la peggio soltanto per 7-5 al terzo.