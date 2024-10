“Amiche amiche però…”. Grande Fratello, qua salta tutto: cosa è successo nella casa (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo oltre un mese di convivenza nella casa del Grande Fratello, anche i rapporti più saldi possono subire qualche scossone. È proprio quanto accaduto recentemente tra Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo, entrambe ex protagoniste di Non è la Rai, che gareggiano come unico concorrente insieme a Ilaria Galassi. Nonostante il loro legame, tra Eleonora e Pamela è scoppiato un piccolo scontro che ha evidenziato delle tensioni latenti. tutto è nato da una battuta infelice fatta da Eleonora, che non è piaciuta a Pamela. Il tema della conversazione era quello delle faccende domestiche, un argomento molto sentito dalle tre donne. Durante il dialogo, Eleonora ha pronunciato una frase che, sebbene apparentemente scherzosa, ha messo a disagio Pamela, soprattutto perché detta in presenza di altri concorrenti. Tuttivip.it - “Amiche amiche però…”. Grande Fratello, qua salta tutto: cosa è successo nella casa Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo oltre un mese di convivenzadel, anche i rapporti più saldi possono subire qualche scossone. È proprio quanto accaduto recentemente tra Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo, entrambe ex protagoniste di Non è la Rai, che gareggiano come unico concorrente insieme a Ilaria Galassi. Nonostante il loro legame, tra Eleonora e Pamela è scoppiato un piccolo scontro che ha evidenziato delle tensioni latenti.è nato da una battuta infelice fatta da Eleonora, che non è piaciuta a Pamela. Il tema della conversazione era quello delle faccende domestiche, un argomento molto sentito dalle tre donne. Durante il dialogo, Eleonora ha pronunciato una frase che, sebbene apparentemente scherzosa, ha messo a disagio Pamela, sopratperché detta in presenza di altri concorrenti.

