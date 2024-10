Superguidatv.it - Alice De André regista di “Take Me Aut, l’eroe che è in me”. Nel cast ragazzi con sindrome di Asperger

Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024)De, scrive e dirige “ME AUT,CHE È IN ME”, lo spettacolo in collaborazione con “Fondazione Un Futuro per l’Onlus”, in scena il 19 ottobre alle ore 20.00 presso il Teatro Gerolamo di Milano. Lo spettacolo, e sviluppato durante un laboratorio teatrale della Scuola Futuro Lavoro, parte della “Fondazione Un Futuro per l’Onlus”,vede protagonisti i talentuosidella fondazione. Lo spettacolo mette in risalto la forza e la coesione del gruppo, dove la caduta di uno comporta il crollo di tutti. Attraverso una riflessione sull’eroismo e il superamento delle paure, invita il pubblico a considerare come, nonostante le nostre apparenti differenze, siamo tutti accomunati dalla stessa vulnerabilità e dalle stesse paure.