Albania arrestato a Tirana l’ex presidente della Repubblica Ilir Meta

dell', è stato. L'attuale leader del PartitoLibertà, all'opposizione rispetto al governo guidato da Edi Rama, è stato preso a. L'arresto è arrivato su ordineprocura speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata. Come rivela l'Ansa, che ha citato fontiProcura, non si conoscono i capi d'accusa nei confronti delè stato capo dello Stato dal 2017 al 2022. In passato ha ricoperto le massime cariche dello Stato: è stato premier,del parlamento albanese e ministro degli Esteri. La sua lunga carriera politica è partita all'inizio degli anni '90.