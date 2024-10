A.Fontana, ogni giorno Roma ci impone vincoli, lacci e lacciuoli (Di lunedì 21 ottobre 2024) "La parte del cattivo funzionamento del nostro Paese" legata alla burocrazia e alle sue lungaggini "deve essere risolta. Ma da Roma questa cosa non si risolverà mai. Ve lo dico con assoluta certezza. Per fare questo dobbiamo cercare di ottenere l'autonomia". Lo ha detto il presidente lombardo Attilio Fontana dal palco dell'Assemblea generale di Assolombarda. Quella autonomia che "viene in questi mesi, in questi anni, descritta come una cosa tremenda, in senso negativo che invece è soltanto qualcosa di estremamente positivo per il nostro territorio, per il resto del paese - ha aggiunto -. Io sono pronto a confrontarmi con chiunque voglia parlare nel merito dell'autonomia, e non soltanto voglia parlare a slogan, che chi è contrario ha creato". Quotidiano.net - A.Fontana, ogni giorno Roma ci impone vincoli, lacci e lacciuoli Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) "La parte del cattivo funzionamento del nostro Paese" legata alla burocrazia e alle sue lungaggini "deve essere risolta. Ma daquesta cosa non si risolverà mai. Ve lo dico con assoluta certezza. Per fare questo dobbiamo cercare di ottenere l'autonomia". Lo ha detto il presidente lombardo Attiliodal palco dell'Assemblea generale di Assolombarda. Quella autonomia che "viene in questi mesi, in questi anni, descritta come una cosa tremenda, in senso negativo che invece è soltanto qualcosa di estremamente positivo per il nostro territorio, per il resto del paese - ha aggiunto -. Io sono pronto a confrontarmi con chiunque voglia parlare nel merito dell'autonomia, e non soltanto voglia parlare a slogan, che chi è contrario ha creato".

Shoah : Fontana - 'memoria rastrellamento ghetto Roma è dovere morale' - 000 persone di religione ebraica furono deportate dai nazisti con la complicità del regime fascista, segnando una delle pagine più buie della nostra storia". Ricordare è un dovere morale. Più di 1. Lo dice il presidente della Camera Lorenzo Fonata. La memoria, le testimonianze e lo studio del passato alimentano la conoscenza e la consapevolezza, e sono motore dell'impegno nella difesa dei valori ... (Liberoquotidiano.it)

Roma - si tuffa nella Fontana del Tritone : interviene la Polizia -  Nei confronti dell’uomo, 28 anni di nazionalità somala, oltre alla sanzione, applicata anche la misura dell’ordine di allontanamento (c. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte . Roma, 16 ottobre 2024- Una pattuglia della Polizia Locale è intervenuta in piazza Barberini, poco prima delle 13, per ... (Ilfaroonline.it)

Roma - somalo fa il bagno nella Fontana del Tritone - Un uomo seminudo è entrato all’interno della Fontana del Tritone, in piazza Barberini, ieiri a Roma. . . . Poco dopo le 13 una pattuglia della Polizia Locale, gli agenti del I gruppo Centro Storico, lo ha fatto uscire e lo accompagnato negli uffici di via della Greca per gli accertamenti di rito sulla regolarità della sua posizione. (Imolaoggi.it)