Volley, Perugia risponde a Trento: Ben Tara e Plotnytskyi decisivi. Milano vince il derby con Monza (Di domenica 20 ottobre 2024) Questa sera si sono disputate tre partite valide per la quarta giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Perugia ha risposto alle vittorie ottenute da Piacenza e Trento, sconfiggendo Cisterna per 3-1 di fronte al proprio pubblico. I Campioni d'Italia sono riusciti a rimontare dopo aver lasciato per strada il primo set, non lasciando poi scampo ai laziali e infilando così la quarta affermazione consecutiva. I Block Devils si sono portati a una lunghezza di distacco dalle due battistrada grazie alla verve degli attaccanti Wassim Ben Tara (21 punti), Oleh Plotnytskyi (20 punti, 6 ace) e Kamil Semeniuk (15) sotto la regia di Francesco Zoppellari, che ha preso il posto di Simone Giannelli (frenato da un problema fisico dell'ultima ora).

