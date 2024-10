Vieri furibondo, un guaio dopo l’altro (Di domenica 20 ottobre 2024) Non riesce a stare tranquillo Christian Vieri che sembra attirare i problemi, tanto che adesso deve fare fronte a situazioni legate al fisco Un problema dopo l’altro. E non sembrano finire mai. Christian Vieri sta per tornare con la sua Bobo tv, che aveva lasciato dopo aver discusso con Adani, Cassano e Ventola, ma non riesce a godersi questo rientro che subito ne succedono altre. L’ex bomber Christian Vieri sembra attirare i problemi, ora sta trattando col Fisco (Ansa Foto) Cityrumors.itEppure il rientro con la Bobo tv l’aveva galvanizzato anche perché solo annunciarlo, aveva fatto schizzare gli abbonamenti al canale che erano fermi da un po’, tanto che il ritorno della Bobo tv coinciderà con mercoledì 23 ottobre quando l’Inter affronterà in Champions League con lo Young Boys. Cityrumors.it - Vieri furibondo, un guaio dopo l’altro Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Non riesce a stare tranquillo Christianche sembra attirare i problemi, tanto che adesso deve fare fronte a situazioni legate al fisco Un problema. E non sembrano finire mai. Christiansta per tornare con la sua Bobo tv, che aveva lasciatoaver discusso con Adani, Cassano e Ventola, ma non riesce a godersi questo rientro che subito ne succedono altre. L’ex bomber Christiansembra attirare i problemi, ora sta trattando col Fisco (Ansa Foto) Cityrumors.itEppure il rientro con la Bobo tv l’aveva galvanizzato anche perché solo annunciarlo, aveva fatto schizzare gli abbonamenti al canale che erano fermi da un po’, tanto che il ritorno della Bobo tv coinciderà con mercoledì 23 ottobre quando l’Inter affronterà in Champions League con lo Young Boys.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Adani - Vieri e la Bobo TV : dopo il divorzio - segnali di pace - Ha un’umanità che non mostra. Adani risponde alle domande di Luca Casadei nel podcast One More Time e riavvolge il nastro, dall’inizio del rapporto con Vieri alla fine della collaborazione. Comincia, cresce, evolve, viene fatta la canzone. “Se dovevamo cambiare, perché nessuno sapeva? Io ci sono sempre stato non per business, ma perché condividendo tra amici è nata una cosa unica. (Seriea24.it)

“Tutto a posto? Ma è possibile?” - Vieri durissimo su Fonseca dopo Inter-Milan - Vieri ha quindi aggiunto: “Fonseca deve avere il tempo: arriva dopo 3-4 anni di Pioli, ma il problema è che in Italia non si dà mai il tempo, se perdi qualche partita lo cambi e dentro un altro“. Dichiarazioni in netto contrasto con il sentore comune dei tifosi rossoneri che, fino alla vigilia del derby, invocavano un cambio di guida tecnica. (Calcioweb.eu)

Lautaro Martinez è in crisi - confessione schietta a Vieri dopo il derby : “Sono in ritardo Bobo” - Lautaro Martinez non ha ancora segnato in campionato dopo 5 giornate. La crisi del bomber e capitano dell'Inter spiegata in diretta a Vieri subito dopo la partita: "Sono in ritardo Bobo".Continua a leggere . (Fanpage.it)