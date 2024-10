Verona, prende a calci auto e vetrine, poi aggredisce gli agenti col coltello: ucciso dalla polizia (Di domenica 20 ottobre 2024) La polizia ha ucciso un uomo questa mattina davanti alla stazione di Verona Porta Nuova, dopo che questi si era scagliato contro gli agenti armato di coltello. Rispondendo alla minaccia uno dei poliziotti ha aperto il fuoco, prima sparando alcuni colpi a scopo intimidatorio, poi colpendo a morte l’aggressore. Tutto è cominciato in realtà già prima dell’alba, quando l’uomo ha aggredito alcuni agenti della polizia locale intervenuti per effettuare i rilievi legati a un incidente automobilistico. Il soggetto si sarebbe quindi diretto verso la stazione. Qui, in preda a un evidente stato di alterazione, dovuto probabilmente all’assunzione di alcool e/o droghe, ha preso a calci la biglietteria, danneggiandola, poi alcune auto ferme e la vetrina di una tabacchiera. Due ore più tardi, verso le 7 di questa mattina, l’uomo è tornato davanti alla stazione. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di domenica 20 ottobre 2024) Lahaun uomo questa mattina davanti alla stazione diPorta Nuova, dopo che questi si era scagliato contro gliarmato di. Rispondendo alla minaccia uno dei poliziotti ha aperto il fuoco, prima sparando alcuni colpi a scopo intimidatorio, poi colpendo a morte l’aggressore. Tutto è cominciato in realtà già prima dell’alba, quando l’uomo ha aggredito alcunidellalocale intervenuti per effettuare i rilievi legati a un incidentemobilistico. Il soggetto si sarebbe quindi diretto verso la stazione. Qui, in preda a un evidente stato di alterazione, dovuto probabilmente all’assunzione di alcool e/o droghe, ha preso ala biglietteria, danneggiandola, poi alcuneferme e la vetrina di una tabacchiera. Due ore più tardi, verso le 7 di questa mattina, l’uomo è tornato davanti alla stazione.

