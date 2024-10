Verona, aggredisce poliziotti con un coltello: ucciso dal colpo di un agente (Di domenica 20 ottobre 2024) L'uomo avrebbe creato problemi all'interno della Stazione di Verona Porta Nuova, danneggiando una biglietteria e altre strutture, e avrebbe poi sfogato la sua violenza sugli agenti, minacciandoli con una lama L'articolo Verona, aggredisce poliziotti con un coltello: ucciso dal colpo di un agente proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Verona, aggredisce poliziotti con un coltello: ucciso dal colpo di un agente Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L'uomo avrebbe creato problemi all'interno della Stazione diPorta Nuova, danneggiando una biglietteria e altre strutture, e avrebbe poi sfogato la sua violenza sugli agenti, minacciandoli con una lama L'articolocon undaldi unproviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Verona - immigrato aggredisce i poliziotti con un coltello : l'agente spara e lo uccide - . Â Stando a quanto si apprende, l'uomo era fuori controllo avrebbe prima danneggiato una vetrina dello scalo ferroviario, attorno alle 5 del mattino. Â In fuga, avrebbe raggiunto di nuovo la stazione ferroviaria di Porta Nuova, intorno alle 7. Poi, si sarebbe diretto fuori dalla stazione verso via Palladio e avrebbe aggredito una pattuglia di vigili urbani impegnata nella constatazione in ... (Liberoquotidiano.it)

Verona - aggredisce agenti con un coltello - ucciso da poliziotto - Secondo le prime notizie , l’uomo avrebbe dapprima aggredito alcuni vigili urbani che intorno alle 5 di questa mattina stavano constatando un incidente automobilistico. Successivamente avrebbe raggiunto la stazione ferroviaria di Porta Nuova, dove in stato di alterazione avrebbe danneggiato prima la biglietteria, poi la tabaccheria e infine anche alcune vetture in sosta nel parcheggio dello ... (Dayitalianews.com)

Aggredisce agenti con coltello - ucciso da poliziotto a Verona - (Adnkronos) – Un uomo di nazionalità straniera è stato ucciso con un colpo di pistola da un poliziotto dopo che, nella stazione di Porta Nuova, si era scagliato contro gli agenti armato di un coltello. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. . di questa. (Webmagazine24.it)