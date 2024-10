Amica.it - Verde e nero? Si può. L’abbinamento colore da provare ora

(Di domenica 20 ottobre 2024) L’abbinamento diè una delle tendenzepiù interessanti del momento. Questa combinazione unisce il dinamismo delalla raffinatezza del total black, creando un contrasto sofisticato che funziona bene in molte occasioni. Si può abbinare? Se fatto così, si. Che si sia alla ricerca di un look casual o elegante, ile ilpossono offrirti numerose possibilità di styling. Ecco come questi due colori si armonizzano perfettamente e come integrarli nel guardaroba, copiando un look dalla passerelle AI 24/25 di Giada.dalla sfilata autunno inverno 2024/2025 di Giada Il look presentato in passerella autunno inverno 24/25 di Giada è un esempio perfetto di come abbinare ile ilcon stile.