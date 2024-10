Ucraina, Zelensky: “Abbiamo bisogno di più mezzi a lungo raggio” (Di domenica 20 ottobre 2024) “Ogni giorno la Russia colpisce le nostre città e comunità. Il terrore deliberato del nemico contro il nostro popolo”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky attraverso Telegram. “Durante questa settimana, i terroristi russi hanno utilizzato più di 20 missili di vario tipo, circa 800 bombe aeree guidate e più di 500 droni d’attacco di vario tipo contro l’Ucraina – ha detto -. Uniti in difesa, il mondo può opporsi a questo terrorismo mirato. L’Ucraina ha bisogno di più difesa aerea e mezzi a lungo raggio. Sono grato a tutti i partner che se ne rendono conto e ci sostengono”. Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “Abbiamo bisogno di più mezzi a lungo raggio” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 20 ottobre 2024) “Ogni giorno la Russia colpisce le nostre città e comunità. Il terrore deliberato del nemico contro il nostro popolo”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrattraverso Telegram. “Durante questa settimana, i terroristi russi hanno utilizzato più di 20 missili di vario tipo, circa 800 bombe aeree guidate e più di 500 droni d’attacco di vario tipo contro l’– ha detto -. Uniti in difesa, il mondo può opporsi a questo terrorismo mirato. L’hadi più difesa aerea e. Sono grato a tutti i partner che se ne rendono conto e ci sostengono”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La provocazione choc di Zelensky : “Ingresso nella Nato o Ucraina con armi nucleari” - Il presidente ucraino Zelensky in visita a Bruxelles evoca l'opzione nucleare in alternativa all'ingresso nella Nato. (Ilgiornale.it)

Ucraina - il ‘Piano per la vittoria’ di Zelensky non decolla : cosa succede ora - (Adnkronos) – Il 'Piano per la vittoria' presentato da Volodymyr Zelensky a Kiev e poi a Bruxelles incontra una lunga… L'articolo Ucraina, il ‘Piano per la vittoria’ di Zelensky non decolla: cosa succede ora proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Ucraina - il ‘Piano per la vittoria’ di Zelensky non decolla : cosa succede ora - . Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ne ha respinto i punti chiave perché teme un'escalation e che la guerra tra Russia e Ucraina si trasformi in una guerra […] The post Ucraina, il ‘Piano per la vittoria’ di Zelensky non decolla: cosa succede ora appeared first on L'Identità. (Adnkronos) – Il 'Piano per la vittoria' presentato da Volodymyr Zelensky a Kiev e poi a Bruxelles incontra una lunga ... (Lidentita.it)