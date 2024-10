Travolto da un'onda in piena: è morto un ragazzo di 20 anni a Pianoro (Di domenica 20 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYI vigili del fuoco sono al lavoro a Botteghino di Zocca per recuperare il corpo senza vita del ragazzo di 20 anni disperso da stanotte, dopo che l’auto su cui viaggiava con il fratello è stata trascinata dalla piena del torrente Zena. La Bolognatoday.it - Travolto da un'onda in piena: è morto un ragazzo di 20 anni a Pianoro Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYI vigili del fuoco sono al lavoro a Botteghino di Zocca per recuperare il corpo senza vita deldi 20disperso da stanotte, dopo che l’auto su cui viaggiava con il fratello è stata trascinata dalladel torrente Zena. La

