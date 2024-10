Torino, chiude il sottopasso Spezia: info utili e le raccomandazioni del Comune (Di domenica 20 ottobre 2024) Per consentire lo svolgimento delle periodiche verifiche agli impianti di sicurezza, da lunedì 21 ottobre il sottopasso Spezia sarà interessato da alcuni giorni di chiusura parziale.La carreggiata nord del sottopasso (direzione corso Unità d’Italia verso via Carlo Martinotti) sarà chiusa al Torinotoday.it - Torino, chiude il sottopasso Spezia: info utili e le raccomandazioni del Comune Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Per consentire lo svolgimento delle periodiche verifiche agli impianti di sicurezza, da lunedì 21 ottobre ilsarà interessato da alcuni giorni di chiusura parziale.La carreggiata nord del(direzione corso Unità d’Italia verso via Carlo Martinotti) sarà chiusa al

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Torino, chiude il sottopasso Spezia: info utili e le raccomandazioni del Comune - La carreggiata nord del sottopasso (direzione corso Unità d’Italia verso via Carlo Martinotti) sarà chiusa al traffico, dalle ore 9.30 alle 16.30, da lunedì 21 a mercoledì 23 ottobre; la carreggiata ... (torinotoday.it)

Ponte Via Falcinello, Bellegoni a Battaglia: “Ritardi dovuti esclusivamente a incapacità di programmazione dell’amministrazione” - Il Partito comunista italiano replica al consigliare comunale Massimo Battaglia in merito al ponte di Via Falcinello, chiedendo "perché la giunta - si ... (cittadellaspezia.com)

La pioggia continua a battere, la Protezione Civile raccomanda prudenza - Il canale Lagora gonfio, le arterie del centro congestionate, il lavoro alacre degli operai comunali per liberare i tombini, specialmente in prossimità dei sottopassaggi. (cittadellaspezia.com)