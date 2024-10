Inter-news.it - Svilar: «Momento complicato. Contro l’Inter un’altra grande partita»

(Di domenica 20 ottobre 2024) Negli studi della Rai a La Domenica Sportiva, Mileha parlato della sconfitta della Roma. Il portiere serbo ha parlato della prestazione dei giallorossi. DISPIACERE – Mile, portiere della Roma, negli studi de La Domenica Sportiva ha commentato la sconfitta della Romaall’Olimpico. Queste le sue parole: «È undifficile e un po’ pesante. Abbiamo fattobuona, ma la palla non vuole entrare. È questa la cosa difficile da accettare, ma sicuramente le vittorie arriveranno se continuiamo così. Juric? Una domanda a cui non so risponderti, sono solo dispiaciuto del risultato di questa sera, se giochiamo così faremo sicuramente delle vittorie. Le idee del mister le stiamo mettendo in pratica molto bene, secondo me riusciremo a finalizzare le opportunità che abbiamo.