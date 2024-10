Superman: James Gunn parla di quando vedremo il trailer (Di domenica 20 ottobre 2024) Superman: James Gunn parla di quando vedremo il trailer Al New York Comic Con, James Gunn ha offerto un aggiornamento sui progressi di Superman (2025), la sua opinione su quanto sia grande il nuovo attore di Man of Steel David Corenswet e ha anticipato quando i fan della DC potranno aspettarsi il primo trailer. La strada per il reboot del DCU di Superman dopo la fine del DCEU è stata lunga, ma con la data di uscita del luglio 2025 all’orizzonte e la prima uscita del DCU – Creature Commandos – a meno di due mesi di distanza, il pre-marketing è già iniziato. Gunn è apparso insieme al cast di Creature Commandos per un panel al NYCC e ha colto l’occasione per elogiare il protagonista di Superman, David Corenswet: “Il film sta andando straordinariamente bene. Siamo in fase di montaggio. David Corenswet farà impazzire la gente. È la star del cinema che tutti sognano di poter essere. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di domenica 20 ottobre 2024)diilAl New York Comic Con,ha offerto un aggiornamento sui progressi di(2025), la sua opinione su quanto sia grande il nuovo attore di Man of Steel David Corenswet e ha anticipatoi fan della DC potranno aspettarsi il primo. La strada per il reboot del DCU didopo la fine del DCEU è stata lunga, ma con la data di uscita del luglio 2025 all’orizzonte e la prima uscita del DCU – Creature Commandos – a meno di due mesi di distanza, il pre-marketing è già iniziato.è apparso insieme al cast di Creature Commandos per un panel al NYCC e ha colto l’occasione per elogiare il protagonista di, David Corenswet: “Il film sta andando straordinariamente bene. Siamo in fase di montaggio. David Corenswet farà impazzire la gente. È la star del cinema che tutti sognano di poter essere.

Peacemaker – James Gunn al lavoro su due fumetti sulla storia di Vigilante e Eagly - “Quando [l’editor della DC] Katie Kubert mi ha chiesto di fare un corto per Strange Love Adventures della DC, ero entusiasta di scrivere una storia di Peacemaker”, ha detto lo scrittore Rex Ogle a proposito della metà di Eagly (e Peacemaker) della doppia serie. “Dare vita a Peacemaker e Eagly in un fumetto è come scatenare il caos e il cuore in ogni pagina”, ha dichiarato l’artista Matteo ... (Nerdpool.it)

James Gunn condivide le foto dal NYCC dello spazio dedicato a Creature Commandos - Creare questa serie è stata una delle gioie assolute della mia vita“. @newyorkcomiccon #creaturecommandos pic. . com/kGrSnwjiFN — James Gunn (@JamesGunn) October 17, 2024 #NYCC Here’s my video for the Creature Commandos AR Experience! pic. “La nuova serie riprende direttamente dopo il finale della prima stagione di Peacemaker, che lascia la Waller con le mani legate dal punto di vista ... (Cinefilos.it)

Mister Movie | Krypto il Supercane di DC - debutta nel film live-action Superman di James Gunn - Se sei un amante degli animali o un fan del mondo DC, questo film promette di essere un’emozionante fusione di avventura e cuore. Krypto arrives on screens in Superman this summer. Il film esplorerà i temi della gentilezza e della giustizia, concetti che il mondo moderno sembra aver messo da parte. (Mistermovie.it)