Superbike oggi, GP Spagna 2024: orari Superpole Race e gara-2, programma, tv, streaming (Di domenica 20 ottobre 2024) oggi, domenica 20 ottobre, si chiuderà il week end di Jerez de la Frontera (Spagna), ultima tappa del Mondiale 2024 di Superbike. Sul circuito andaluso, i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia per l’appuntamento di chiusura della stagione. Messa in archivio un sabato con la Superpole e gara-1, i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione. Sabato in cui è arrivata l’ufficialità del titolo mondiale per Toprak Razgatlioglu. Il turco, a distanza di tre anni, ha conquistato la corona giungendo secondo in gara-1, alle spalle di Nicolò Bulega, che ha ottenuto il quinto successo nelle singole manche quest’anno. È bastato questo piazzamento a Toprak per fare la storia, garantendo il titolo mondiale piloti alla BMW per la prima volta nella sua storia. Oasport.it - Superbike oggi, GP Spagna 2024: orari Superpole Race e gara-2, programma, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024), domenica 20 ottobre, si chiuderà il week end di Jerez de la Frontera (), ultima tappa del Mondialedi. Sul circuito andaluso, i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia per l’appuntamento di chiusura della stagione. Messa in archivio un sabato con la-1, i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione. Sabato in cui è arrivata l’ufficialità del titolo mondiale per Toprak Razgatlioglu. Il turco, a distanza di tre anni, ha conquistato la corona giungendo secondo in-1, alle spalle di Nicolò Bulega, che ha ottenuto il quinto successo nelle singole manche quest’anno. È bastato questo piazzamento a Toprak per fare la storia,ntendo il titolo mondiale piloti alla BMW per la prima volta nella sua storia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Superbike - GP Spagna 2024 in DIRETTA : si chiude il Mondiale - Bulega per l’ultima sortita - Nicolò Bulega chiuderà il suo primo anno in Superbike con un’ottima seconda piazza, figlia di cinque vittorie in campionato. Si parte alle 11. L’unica contesa rilevante riguarda la quarta posizione in campionato, la quale andrà ad appannaggio ad uno tra Alex Lowes e Danilo Petrucci, separati da 7 punti in classifica. (Oasport.it)

Superbike : Spagna. Superpole e Gara-1 - doppietta di Bulega - Sul circuito di Jerez l'emiliano della Ducati batte sempre il turco Razgatlioglu JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) - Un sabato perfetto per Nicolò Bulega sull'asfalto del Circuito de Jerez-Angel Nieto. it Racing Ducati firma la doppietta nel Round di Spagna: prima si aggiu . Il pilota emiliano della Aruba. (Ilgiornaleditalia.it)

LIVE Superbike - GP Spagna 2024 in DIRETTA : Bulega vince gara-1 - Razgatlioglu è il nuovo campione del mondo - 858 +0. 0399 21 RINALDI 1’38. 773 1’41. 06414 47 BASSANI 1’38. 495 13 14 LOWES 27. 10 Riescono tutti i piloti dal box per l’ultimo tentativo. 154 23 95 MACKENZIE 1’40. 20711 29 IANNONE 1’38. 12- Bulega continua ad essere ancora il più veloce in pista, 1. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Superbike, GP Spagna 2024: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. (Oasport.it)