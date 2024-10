Superbike, Bulega precede Razgatlioglu in Superpole al Gp di Spagna (Di domenica 20 ottobre 2024) JEREZ DE LA FRONTERA (Spagna) (ITALPRESS) – Niccolò Bulega havinto la Superpole del Gran Prenio di Spagna, ultimo appuntamentodel mondiale Superbike 2024. L’Italiano della Ducati ha chiusodavanti al turco Toprak Razgatlioglu (Bmw) ha chiusomatematicamente i conti con il mondiale già sabato pomeriggio. Acompletare il podio la Kawasaki di Alex Lowes, che ha mantenuto la posizione fin dall’inizio contenendo Danilo Petrucci (DucatiBarni) ed Andrea Locatelli (Yamaha). – Foto: Ipa Agency – (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Superbike, Bulega precede Razgatlioglu in Superpole al Gp di Spagna Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di domenica 20 ottobre 2024) JEREZ DE LA FRONTERA () (ITALPRESS) – Niccolòhavinto ladel Gran Prenio di, ultimo appuntamentodel mondiale2024. L’Italiano della Ducati ha chiusodavanti al turco Toprak(Bmw) ha chiusomatematicamente i conti con il mondiale già sabato pomeriggio. Acompletare il podio la Kawasaki di Alex Lowes, che ha mantenuto la posizione fin dall’inizio contenendo Danilo Petrucci (DucatiBarni) ed Andrea Locatelli (Yamaha). – Foto: Ipa Agency – (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo

LIVE Superbike - GP Spagna 2024 in DIRETTA : Bulega si impone anche in Superpole Race - alle 14.00 gara-2 - 606 3 Alex Lowes Kawasaki +0. Nel pomeriggio di ieri, è arrivata l’ufficialità del secondo titolo in Superbike per Toprak Razgatlioglu: al fortissimo centauro turco è bastata la seconda posizione di gara-1 per mettere il timbro sulla conquista della vetta della classifica. 342 16 Jonathan Rea Yamaha +1. (Oasport.it)

LIVE Superbike - GP Spagna 2024 in DIRETTA : inizia la Superpole Race - 084 9 Michael Rinaldi Ducati +1. 423 18 Tito Rabat Kawasaki +1. Come di consueto, si parte alle 11. 10. 10. 40 Amici di OA Sport, buongiorno e ben ritrovati alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata di gare al GP di Spagna, in corso a Jerez de la Frontera, ultimo appuntamento del Mondiale 2024 di Superbike Buongiorno amiche e amici di OA Sport e della terza e ultima giornata di gare al GP ... (Oasport.it)