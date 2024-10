Sosta selvaggia davanti al duomo: "Inaccettabile" (Di domenica 20 ottobre 2024) Auto in Sosta davanti al duomo di Casertavecchia. È questa la segnalazione di alcuni visitatori che si sono recati al borgo in mattinata.In piazza campeggiano i segnali di divieto di Sosta che tuttavia non hanno fatto desistere gli automobilisti dal lasciare le loro vetture nel cuore del Casertanews.it - Sosta selvaggia davanti al duomo: "Inaccettabile" Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Auto inaldi Casertavecchia. È questa la segnalazione di alcuni visitatori che si sono recati al borgo in mattinata.In piazza campeggiano i segnali di divieto diche tuttavia non hanno fatto desistere gli automobilisti dal lasciare le loro vetture nel cuore del

"Hai parcheggiato davanti allo scivolo - spero tu stia bene" : spuntano bigliettini "anti-sosta selvaggia" in via Dalmazia - "Hai parcheggiato davanti allo scivolo per disabili, spero tu stia bene. Un disabile": questo il testo di un biglietto provocatorio lasciato su una vettura in sosta selvaggia, in via Dalmazia, a Salerno. La singolare iniziativa potrebbe interessare più zone della città: chiaro l'intento... (Salernotoday.it)

Alert per evacuazione Campi Flegrei : esercitazione e divieto di sosta davanti alla stazione - Evacuazione dei Campi Flegrei. Questo il 'test' in programma venerdì 11 ottobre alle 17 quando i residenti in Campania riceveranno sui propri telefoni l'alert per un'attività vulcanica. L'esercitazione, promossa dalla protezione civile regionale, coinvolgerà anche la provincia di Caserta. La... (Casertanews.it)

Via ai lavori davanti al Duomo. Viabilità modificata per un mese. Stalli di sosta in via Cavour - Emanuele Cutsodontis . Sulle due strade interessate sarà istituito il senso unico di marcia per chi, provenendo da Uzzano, è diretto verso la zona ospedaliera; chi, invece, arriva dalla zona dell’Ospedale per uscire in direzione Uzzano, dovrà percorrere viale Garibaldi o salire lungo via dei Colli per Uzzano. (Lanazione.it)