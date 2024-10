Smile 2: il regista spiega se i futuri sequel spiegheranno la mitologia dello Smile (Di domenica 20 ottobre 2024) Smile 2: il regista spiega se i futuri sequel spiegheranno la mitologia dello Smile Il regista di Smile 2 ha condiviso alcuni approfondimenti sulla mitologia del famigerato Smiler, stuzzicando il pubblico su quanto potrà essere svelato nei futuri sequel. Il film horror del 2024 è il nuovo capitolo del franchise Smile, incentrato su una maledizione che si nutre dei traumi delle persone, utilizzando sorrisi inquietanti per spingere le sue vittime alla follia e, successivamente, alla morte. Mentre il primo film forniva alcuni indizi criptici sulla natura di Smile, il sequel lascia intendere che la maledizione è ben lungi dall’essere pienamente compresa. In una recente intervista a Variety, Parker Finn, sceneggiatore e regista di entrambe le puntate, ha descritto il suo approccio alla funzione dello Smiler nei film. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di domenica 20 ottobre 2024)2: ilse ilaIldi2 ha condiviso alcuni approfondimenti sulladel famigerator, stuzzicando il pubblico su quanto potrà essere svelato nei. Il film horror del 2024 è il nuovo capitolo del franchise, incentrato su una maledizione che si nutre dei traumi delle persone, utilizzando sorrisi inquietanti per spingere le sue vittime alla follia e, successivamente, alla morte. Mentre il primo film forniva alcuni indizi criptici sulla natura di, illascia intendere che la maledizione è ben lungi dall’essere pienamente compresa. In una recente intervista a Variety, Parker Finn, sceneggiatore edi entrambe le puntate, ha descritto il suo approccio alla funzioner nei film.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mister Movie | Smile 2 - Spoiler sulla Trama del film e spiegazione del finale da parte del regista - “Sono emozionato di vedere come la gente risponderà a ‘Smile 2’, ma dovremo aspettare e vedere cosa ci riserva il futuro. Un meta-commento sulla fama e il pubblico Secondo Finn, questo finale è un “meta-commento” sulla cultura delle celebrità e sul rapporto tra artisti e pubblico. Il finale aperto e le dichiarazioni del regista lasciano presagire un futuro promettente per il franchise. (Mistermovie.it)

Mister Movie | Il regista di Smile 2 rivela cosa ha ispirato il sorriso inquietante del franchise - Durante il suo tour internazionale, la giovane star lotta per mantenere il controllo mentre le visioni minacciano di consumarla. Il segreto è negli occhi e nell’inclinazione della testa. Un possibile futuro per il franchise di Smile Con Smile 2 in arrivo, molti fan si chiedono se ci sarà un terzo capitolo. (Mistermovie.it)

Il regista di Smile 2 spiega come la Trama porta Curse in una nuova direzione - Il ritorno di Smile 2: l'Entità minacciosa torna con nuovi orrori, ecco qualche dettaglio sulla trama. (Mistermovie.it)