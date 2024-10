Sinner, show al Six Kings Slam: prima in campo, poi al microfono – Video (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannik Sinner dà spettacolo in campo e fuori a Riad. prima vince il ricchissimo Six Kingls Slam, il torneo d’esibizione che gli regala 6 milioni di dollari con la vittoria contro Carlos Alcaraz, poi offre il meglio del proprio repertorio al microfono. Si comincia con l’intervista con Bjorn Borg, impressionato dal livello costante delle sfide tra l’azzurro e Alcaraz. “Con Carlos proviamo a spingerci oltre i nostri limiti. E’ una rivalità che ci permette di andare oltre il 100% ogni volta”. Ci hai appena detto che ti svegli ogni mattina e pensi a lui? “Beh, no. Non è proprio così. Sarebbe strano, no?”, risponde Sinner tra le risate del pubblico. “Ci capiamo alla grande, siamo buoni amici. E’ l’avversario principale, proviamo a divertirci quando scendiamo in campo. Speriamo che questa rivalità duri il più possibile”, aggiunge l’altoatesino. .com - Sinner, show al Six Kings Slam: prima in campo, poi al microfono – Video Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannikdà spettacolo ine fuori a Riad.vince il ricchissimo Six Kingls, il torneo d’esibizione che gli regala 6 milioni di dollari con la vittoria contro Carlos Alcaraz, poi offre il meglio del proprio repertorio al. Si comincia con l’intervista con Bjorn Borg, impressionato dal livello costante delle sfide tra l’azzurro e Alcaraz. “Con Carlos proviamo a spingerci oltre i nostri limiti. E’ una rivalità che ci permette di andare oltre il 100% ogni volta”. Ci hai appena detto che ti svegli ogni mattina e pensi a lui? “Beh, no. Non è proprio così. Sarebbe strano, no?”, rispondetra le risate del pubblico. “Ci capiamo alla grande, siamo buoni amici. E’ l’avversario principale, proviamo a divertirci quando scendiamo in. Speriamo che questa rivalità duri il più possibile”, aggiunge l’altoatesino.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner - show al Six Kings Slam : prima in campo - poi al microfono – Video - Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” . (Webmagazine24.it)

Sinner trionfa al Six Kings Slam su Alcaraz : “La nostra rivalità è un mix di tutto. Felice della vittoria” - . Ci svegliamo ogni mattina pensando a come battere l’altro” lo ha detto Jannik Sinner durante la cerimonia di premiazione del Six Kings Slam (leggi qui), come riporta supertennis. Cerchiamo di spingerci al limite. “Sono felice di questa vittoria, di aver offerto a tutti voi un bello spettacolo. Il numero uno al mondo ha battuto lo spagnolo, al secondo posto in ATP, per la prima volta in ... (Ilfaroonline.it)

Six Kings Slam - Jannik Sinner festeggia con Stefano Pioli (FOTO) - Sinner ? Pioli ??Jannik festeggia a Riyadh con l'ex allenatore del Milan ?#Sinner #SixKingsSlam #DAZN pic. D’altronde l’ex tecnico del Milan in poche settimane in Arabia Saudita è già diventato amatissimo dal pubblico locale, forte di uno strabiliante avvio caratterizzato da vittorie su vittorie. E chissà che non si sia accennato al Milan, in quelle battute tra i due, con Jannik che è grande ... (Sportface.it)