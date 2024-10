Sinner-Alcaraz, il "match fantasma": cosa rispunta dal passato dopo la finale in Arabia (Di domenica 20 ottobre 2024) Prima vittoria dell'anno su Carlos Alcaraz e diluvio di milioni: Jannik Sinner si è aggiudicato il Six Kings Slam 2024, il ricchissimo torneo di esibizione disputato a Riad, in Arabia Saudita. A conquistare il terzo posto è stato Novak Djokovic, che ha battuto Rafael Nadal nella finale per il terzo e quarto posto. Poiché si trattava di un evento che non fa parte del calendario ufficiale dell'Atp Tour, le partite disputate durante il torneo non verranno incluse nel conteggio dei precedenti ufficiali tra i giocatori. Insomma, vittoria ricchissima ma senza punti in classifica, dove Sinner è numero 1 da tempo e in tale posizione chiuderà per certo l'anno. Il punto è che nel circuito maggiore, solo i risultati ottenuti in tornei ufficiali dell'Atp Tour vengono presi in considerazione. Liberoquotidiano.it - Sinner-Alcaraz, il "match fantasma": cosa rispunta dal passato dopo la finale in Arabia Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Prima vittoria dell'anno su Carlose diluvio di milioni: Janniksi è aggiudicato il Six Kings Slam 2024, il ricchissimo torneo di esibizione disputato a Riad, inSaudita. A conquistare il terzo posto è stato Novak Djokovic, che ha battuto Rafael Nadal nellaper il terzo e quarto posto. Poiché si trattava di un evento che non fa parte del calendario ufficiale dell'Atp Tour, le partite disputate durante il torneo non verranno incluse nel conteggio dei precedenti ufficiali tra i giocatori. Insomma, vittoria ricchissima ma senza punti in classifica, doveè numero 1 da tempo e in tale posizione chiuderà per certo l'anno. Il punto è che nel circuito maggiore, solo i risultati ottenuti in tornei ufficiali dell'Atp Tour vengono presi in considerazione.

Ranking ATP : i punti da difendere per Sinner e Alcaraz tra Bercy e Finals di Torino. Il n.1 cede i 500 di Vienna - 11. 11. 10. 2024 ATP Tour Finals Turin [2-1]2RR 400 Totale punti da difendere dopo la fine degli US Open: 710 . Saranno 710 i punti da difendere da parte del russo Daniil Medvedev, che a sua volta non difenderà la finale raggiunta lo scorso anno a Vienna, persa contro Sinner, mentre perderanno meno punti di lui sia il tedesco Alexander Zverev, che ne scarterà 580, sia l’iberico Carlos Alcaraz, ... (Oasport.it)

