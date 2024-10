Russia-Germania, riunione segreta a Baku: prove di dialogo Mosca-Berlino (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Russia e Germania, prove di dialogo? Un gruppo di politici russi e tedeschi "influenti" si incontrerà questa sera L'articolo Russia-Germania, riunione segreta a Baku: prove di dialogo Mosca-Berlino proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Russia-Germania, riunione segreta a Baku: prove di dialogo Mosca-Berlino Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) –di? Un gruppo di politici russi e tedeschi "influenti" si incontrerà questa sera L'articolodiproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Russia-Germania - riunione segreta a Baku : prove di dialogo Mosca-Berlino - Scholz ha ribadito il suo ‘no’ all’invio di armi a lungo raggio a Kiev, come i missili Taurus. Secondo il sito EurAsia Daily, all’incontro è prevista la partecipazione dell’ex presidente dell’Spd e primo ministro del Brandeburgo, Mathias Platzeck, dell’ex capo della cancelleria federale, Ronald Pofalla della Cdu, e dell’ex presidente del ‘Dialogo di San Pietroburgo’, Martin Hoffmann. (Ildenaro.it)

