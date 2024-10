Ravenna, precipitazioni fino a 120 millimetri: le sei località più colpite (Di domenica 20 ottobre 2024) Ravenna, 20 ottobre 2024 – Tra l’intera giornata di ieri (sabato 19 ottobre) e l’alba di oggi sono sei le località della provincia di Ravenna che hanno registrato precipitazioni superiori ai 100 millimetri. “Il maggiore accumulo – osserva il tecnico meteorologo Roberto Ghiselli – si è registrato a San Romualdo (frazione ad ovest di Ravenna, ndr) con un accumulo complessivo di ben 120 millimetri di pioggia, seguita da Ravenna con 110.2 mm, Alfonsine 107.8 mm, Cervia 103 mm, Torri di Mezzano con 102.6 mm e Voltana con 100.9 mm. Quattro invece le località con quantitativi compresi tra i 90 e i 100 millimetri: Mezzano con 93.2 mm, Fosso Ghiaia con 91.4 mm, Roncalceci con 91 mm e Riolo Terme con 90.6 mm. Seguono Classe con 88.2 mm, Piangipane con 87.2 mm, San Pietro in Vincoli con 85.2 mm, Savarna con 82.4 mm, Fusignano con 79.6 mm, Sant’Alberto con 79 mm, Belricetto con 78. Ilrestodelcarlino.it - Ravenna, precipitazioni fino a 120 millimetri: le sei località più colpite Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 – Tra l’intera giornata di ieri (sabato 19 ottobre) e l’alba di oggi sono sei ledella provincia diche hanno registratosuperiori ai 100. “Il maggiore accumulo – osserva il tecnico meteorologo Roberto Ghiselli – si è registrato a San Romualdo (frazione ad ovest di, ndr) con un accumulo complessivo di ben 120di pioggia, seguita dacon 110.2 mm, Alfonsine 107.8 mm, Cervia 103 mm, Torri di Mezzano con 102.6 mm e Voltana con 100.9 mm. Quattro invece lecon quantitativi compresi tra i 90 e i 100: Mezzano con 93.2 mm, Fosso Ghiaia con 91.4 mm, Roncalceci con 91 mm e Riolo Terme con 90.6 mm. Seguono Classe con 88.2 mm, Piangipane con 87.2 mm, San Pietro in Vincoli con 85.2 mm, Savarna con 82.4 mm, Fusignano con 79.6 mm, Sant’Alberto con 79 mm, Belricetto con 78.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ravenna, precipitazioni fino a 120 millimetri: le sei località più colpite - Accumoli di piogge di 1,5 volte superiori alla media di ottobre. L’esperto: “Nei prossimi giorni schiarite, poi potrebbe peggiorare di nuovo” ... (ilrestodelcarlino.it)

Maltempo, Priolo: "Su Bologna una slavina d'acqua" | Morto un ventenne, oltre tremila evacuati | Allerta arancione in 5 regioni, lunedì scuole chiuse a Bologna - Weekend di maltempo in tutta l'Italia. Da nord a sud, la Penisola è sott'acqua, colpita dalle intense precipitazioni che hanno travolto anche la Sicilia, in preda da mesi a una forte siccità. Oltre 80 ... (msn.com)

Maltempo Emilia-Romagna, un morto a Bologna. Alluvione a Modena e Ravenna, evacuazioni nel Reggiano. Tremila evacuati, allerta meteo in 18 regioni - Oltre 80 millimetri di pioggia sono caduti in Emilia-Romagna in 4 ore, dopo giorni di maltempo, allagando buona parte della città di Bologna e del territorio circostante. Durante la notte ... (ilmessaggero.it)