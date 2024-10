Psg Luis Enrique | Mayulu sta dimostrando di avere un grande potenziale sono contento per lui

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Il tecnico del Psg,, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 4-2 ai danni dello Strasburgo, elogiando il giovane centrocampista Senny: “Stadiun, personalità e abilità. È molto efficace in area di rigore. Ha segnato stasera, ma avrebbe potuto farne altri due.moltoper lui“. Poi l’allenatore spagnolo ha aggiunto: “Il mio obiettivo è far crescere la squadra. In passato la squadra faceva affidamento sul talento individuale, ma non è più così. Abbiamo molti giocatori che sanno segnare, ma non mi interessa chi segna o fa gli assist. Quello che conta per me è che tutti contribuiscano sia all’attacco che alla difesa. L’obiettivo è vincere titoli e giocare nel miglior modo possibile“. Psg,: “stadiunper lui” SportFace.