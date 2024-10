Pestone su Politano. L’arbitro assegna il rigore, Capuano: “Classico rigorino che non si deve più vedere” (Di domenica 20 ottobre 2024) È già polemica per il rigore assegnato al Napoli al 60? della partita contro l’Empoli. Sulla respinta al tiro di Simeone è arrivato Politano, che ha subito un Pestone da parte di Anjorin. Step on foot, L’arbitro Abisso assegna il rigore poi trasformato da Kvara, ma sui social è già polemica. Il giornalista Gianluca Capuano scrive su X: “Quello su Politano è il Classico rigorino che non si dovrebbe più vedere“ Quello su #Politano è il Classico rigorino che non si dovrebbe più vedere#EmpoliNapoli pic.twitter.com/HiMM3ISX2H — Giovanni Capuano (@Capuanogio) October 20, 2024 Anche i tifosi dicono la loro. “Classe arbitrale italiana scarsa come l’obiettività di Fabiani, ds della Lazio. Politano da radiare”. Classe arbitrale italiana scarsa come l’obiettività di Fabiani, ds della Lazio. Politano da radiare. Ilnapolista.it - Pestone su Politano. L’arbitro assegna il rigore, Capuano: “Classico rigorino che non si deve più vedere” Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 20 ottobre 2024) È già polemica per ilto al Napoli al 60? della partita contro l’Empoli. Sulla respinta al tiro di Simeone è arrivato, che ha subito unda parte di Anjorin. Step on foot,Abissoilpoi trasformato da Kvara, ma sui social è già polemica. Il giornalista Gianlucascrive su X: “Quello suè ilche non si dovrebbe più“ Quello su #è ilche non si dovrebbe più#EmpoliNapoli pic.twitter.com/HiMM3ISX2H — Giovanni(@gio) October 20, 2024 Anche i tifosi dicono la loro. “Classe arbitrale italiana scarsa come l’obiettività di Fabiani, ds della Lazio.da radiare”. Classe arbitrale italiana scarsa come l’obiettività di Fabiani, ds della Lazio.da radiare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caressa : «assurdo non dare rigore al Napoli per il pestone a Di Lorenzo - io impazzisco» - Che vuole dire che lo ha preso appena? Adesso dobbiamo metterci a contare con quanti tacchetti gli ha pestato il piede, se con sei o con sette? Ma questo è rigore tutta la vita». A Dazn la pensano diversamente. Corretto non assegnare il rigore». Caressa non ha dubbi, così come non li hanno i suoi ospiti: «Il pestone su Di Lorenzo sulla linea dell’area di rigore, è rigore. (Ilnapolista.it)

MOVIOLA – Milan-Venezia - doppio rigore per i rossoneri : fallo su Abraham e pestone su Leao - Doppio episodio da moviola nel corso del primo tempo di Milan-Venezia, match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2024/2025. . The post MOVIOLA – Milan-Venezia, doppio rigore per i rossoneri: fallo su Abraham e pestone su Leao appeared first on SportFace. A San Siro c’è una sola squadra in campo con i rossoneri che, dopo il gol del 2-0, dominano in lungo e in largo anche ... (Sportface.it)

MOVIOLA – Lecce-Atalanta : pestone di Coulibaly su Retegui - rigore assegnato grazie al VAR - L’Atalanta trova anche la terza rete in quel di Lecce. The post MOVIOLA – Lecce-Atalanta: pestone di Coulibaly su Retegui, rigore assegnato grazie al VAR appeared first on SportFace. . Un piazzato dagli 11 metri arrivato dopo l’intervento del VAR, con l’arbitro Massa che in tempo reale non aveva punito un pestone di Coulibaly ai danni dell’attaccante della Nazionale. (Sportface.it)