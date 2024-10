Gqitalia.it - Perché It's what's inside, un thriller strano, dai toni horror, su identità e rapporti, è un must di Netflix

Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) It’s’s, esordio alla regia di Greg Jardin, in poco più di 100 minuti riesce a sconvolgere, confondere e al tempo stesso affascinare gli spettatori, incollandoli allo schermo e ponendoli sempre di fronte a nuovi interrogativi. Presentato per la prima volta al Sundance Film Festival nel gennaio del 2024 e poi al SXSW nel marzo dello stesso anno, il film – prodotto con un budget ridottissimo di soli 2,5 milioni di dollari – è sbarcato suil 4 ottobre e, da allora, è fermo in classifica tra i prodotti più visti in piattaforma. Cattura, incuriosisce e spinge alla riflessione su sé stessi e sugli altri, sulla sincerità dei, sul significato di essere e di apparire, senza mai risultare pesante o eccessivo in nessuna delle sue tante sfumature.