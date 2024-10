Ilrestodelcarlino.it - Per i bar ho 5 foto da inserire

(Di domenica 20 ottobre 2024) di Ylenia Rocco Mille lire bastavano per un caffè. Oggi, con un euro e trenta, a volte non si ha neppure il bicchiere d’acqua da accompagnamento. Ma di mattina o pomeriggio, i reggiani alla tazzina non rinunciano; anche se il prezzo al bar è aumentato del 20% e la materia prima ha subito un incremento del 68% per la varietà robusta. Secondo gli analisti infatti il ‘chicco’ è tra le principali materie prime a vedere le quotazioni lievitate, questo chiaramente si riversa sui bar che acquistano le miscele e pesa sul consumatore finale. "Nel 2020, quando abbiamo inaugurato il bar, il caffè costava un euro –spiega Alessandro Assad, titolare del Caffè del Monte –. Ma già a gennaio del 2021 siamo stati costretti ad aumentare di 10 centesimi. Ora è fisso a 1,30 dal primo settembre dell’anno scorso. Cerchiamo di tenere botta perché non può diventare una bevanda di lusso, ma non è facile".