Pattinaggio di figura, Fear e Gibson vincono Skate America: battuti i campioni del mondo (Di domenica 20 ottobre 2024) Lilah Fear e Lewis Gibson hanno vinto Skate America, prima tappa del Grand Prix di Pattinaggio artistico. I britannici hanno primeggiato nella gara di danza con il punteggio complessivo di 206.38, difendendosi egregiamente nella free dance dopo aver chiuso al comando al termine della rhythm dance. I due volte vice campioni d'Europa, che nel corso di questa annata agonistica avevano già trionfato al Nebelhorn Trophy di Oberstdorf, si sono distinti sulle note di un medley di Beyoncé e sono stati premiati con un riscontro di 122.82 (67.90 per la parte tecnica e 54.92 per i components). Fear e Gibson hanno contenuto il tentativo di rimonta inscenato dagli statunitensi Madison Chock ed Evan Bates sul ghiaccio di Allen (Texas, USA).

Pattinaggio artistico - Fear e Gibson in testa dopo la rhythm dance di Skate America. Chock e Bates inseguono - Terza piazza provvisoria per i georgiani Diana Davis e Gleb Smolkin (73. . Sono vicinissimi al podio anche gli spagnoli Olivia Smart/Tim Dieck (70. I vice campioni d’Europa e quarti agli ultimi Mondiali si sono distinti sulle note di Le Freak e Superstition, impressionando in maniera brillante dopo aver vinto poche settimane fa il Nebelhorn Trophy a Oberstdorf. (Oasport.it)