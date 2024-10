Notte di paura per un giocatore della Juve: rapina in casa (Di domenica 20 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 20 Ottobre 2024 12:54 di Federico De Milano Giunge una notizia molto brutta per un calciatore bianconero che ha subito una rapina a casa sua, allarme nella zona di Torino La Juventus ieri ha raccolto una vittoria preziosa per 1-0 contro la Lazio, arrivata nei minuti finali grazie ad un rocambolesco autogol di Mario Gila che ha involontariamente regalato i tre punti alla squadra di Thiago Motta che ora potrà concentrarsi sui prossimi difficili impegni. Per i bianconeri infatti la prossima settimana ci saranno due partite delicate come quella di Champions League in casa contro lo Stoccarda e poi la trasferta di San Siro per giocare il derby d’Italia contro l’Inter. Rompipallone.it - Notte di paura per un giocatore della Juve: rapina in casa Leggi tutta la notizia su Rompipallone.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 20 Ottobre 2024 12:54 di Federico De Milano Giunge una notizia molto brutta per un calciatore bianconero che ha subito unasua, allarme nella zona di Torino Lantus ieri ha raccolto una vittoria preziosa per 1-0 contro la Lazio, arrivata nei minuti finali grazie ad un rocambolesco autogol di Mario Gila che ha involontariamente regalato i tre punti alla squadra di Thiago Motta che ora potrà concentrarsi sui prossimi difficili impegni. Per i bianconeri infatti la prossima settimana ci saranno due partite delicate come quella di Champions League incontro lo Stoccarda e poi la trasferta di San Siro per giocare il derby d’Italia contro l’Inter.

