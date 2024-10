MotoGp Australia, Marquez trionfa e Bagnaia terzo (Di domenica 20 ottobre 2024) Vittoria dello spagnolo davanti al connazionale Martin Marc Marquez trionfa nella MotoGp in Australia, conquistando la vittoria sulla pista di Phillip Island nel quart'ultimo appuntamento del Motomondiale 2024. Il pilota spagnolo della Ducati Gresini, al terzo successo stagionale, precede la Pramac del connazionale Jorge Martin e la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia, campione del mondo Sbircialanotizia.it - MotoGp Australia, Marquez trionfa e Bagnaia terzo Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Vittoria dello spagnolo davanti al connazionale Martin Marcnellain, conquistando la vittoria sulla pista di Phillip Island nel quart'ultimo appuntamento del Motomondiale 2024. Il pilota spagnolo della Ducati Gresini, alsuccesso stagionale, precede la Pramac del connazionale Jorge Martin e la Ducati ufficiale di Pecco, campione del mondo

VIDEO MotoGP - il sorpasso decisivo di Marquez su Martin nel GP d’Australia - Inizio pessimo per colpa della pellicola del suo casco che, appena staccata, va ad appiccicarsi alla sua gomma posteriore, creandogli un problema in partenza. Andiamo, quindi, a rivedere quel momento, con Marc Marquez che va a prendersi il successo sulla pista di Phillip Island. I due spagnoli, quindi, danno il via ad un corpo a corpo intenso. (Oasport.it)

MotoGP - Marquez vince il furibondo duello con Martin in Australia. 3° un anonimo Bagnaia - 136 179. 864 175. 76519 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 40’33. 9973 16 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 39’57. Alle spalle di Bagnaia si sono piazzati altri tre piloti italiani: 4° un acciaccato Fabio Di Giannantonio, 5° uno spento Enea Bastianini e 6° Franco Morbidelli, mentre Marco Bezzecchi è caduto a inizio gara dopo aver scontato il long lap ... (Oasport.it)

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Australia 2024 : Marquez precede Martin. Bagnaia 3° - ma staccatissimo - 864 175. 3 10. 6 45. 802 180. 201 178. 634 179. 932 12 4 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 40’07. 293 179. 1004 13 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 40’00. 9973 16 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 39’57. 6 19. 467 178. 152 179. 636 9 7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 40’06. (Oasport.it)