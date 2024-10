Mistermovie.it - Mister Movie | Josh Brolin in trattative per il ruolo del cattivo nel reboot di “The Running Man”

Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia:, noto per le sue performance in film come Avengers: Infinity War e No Country for Old Men, è infinali per interpretare ilprincipale neldi TheMan. Il film è una rivisitazione del classico del 1987 con Arnold Schwarzenegger, ma questa nuova versione, diretta da Edgar Wright, promette un’interpretazione più fedele al romanzo originale scritto da Stephen King nel 1982 sotto lo pseudonimo di Richard Bachman. La trama del film La storia ruota intorno a un uomo disperato, interpretato da Glen Powell, che decide di partecipare al crudele game show televisivo TheMan. Il protagonista, insieme ad altri concorrenti, deve affrontare una serie di pericoli mortali orchestrati da cacciatori spietati per guadagnarsi la libertà .