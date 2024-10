Maresca dice che il Chelsea meritava di più dopo la sconfitta del Liverpool

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di domenica 20 ottobre 2024) 2024-10-20 20:46:06 Ecco quanto riportato poco fa: L’allenatore delEnzoritiene che la sua squadra meriti più di unaper 2-1 in casa delquesto pomeriggio. Gli ospiti sono ancora in fase di elaborazione sotto la guida dell’italiano, ma ad Anfield hanno mostrato abbastanza da suggerire che lotteranno per un posto tra i primi quattro alla fine della stagione. Il rigore di Mohamed Salah ha portato ilin vantaggio solo per Nicolas Jackson che ha pareggiato all’inizio del secondo tempo. La parità, però, è stata di breve durata, con Curtis Jones che ha rapidamente segnato quello che si è rivelato essere il vincitore.ad Anfield.#CFC #LIVCHE pic.twitter.com/3tRRFxqimJ —FC (@FC) 20 ottobre 2024ha dichiarato a Sky Sports: “Non ci piace perdere o perdere punti, ma la prestazione mi è piaciuta molto.