Mancini vicino all'esonero da ct dell'Arabia Saudita: manca solo l'approvazione reale (Gazzetta)

Mancini ha le ore contate sulla panchina dell'Arabia Saudita. Complici i pessimi risultati ottenuti (l'Arabia ha vinto una sola partita su quattro nel gruppo di qualificazione ai mondiali), il ct è a forte rischio esonero. Scrive la Gazzetta dello Sport: Ore contate per Roberto Mancini sulla panchina dell'Arabia Saudita. Dopo gli ultimi risultati negativi, e le parole del presidente su scelte da fare a breve, la Federcalcio Saudita ha deciso di licenziare l'ex ct campione d'Europa con l'Italia nel 2021. Per i media sauditi la storia è finita. manca soltanto l'approvazione reale. Al posto di Mancini sono stati contattati l'argentino Ramon Diaz e il francese Hervé Renard. L'Arabia è nel gruppo di qualificazione mondiale con Australia e Giappone, ha vinto una sola partita su quattro (due pari e una sconfitta) e rischia di non superare il turno.

“Vuoi vedere il mio conto in banca?”. L’ex ct azzurro Mancini sbrocca con il giornalista dopo il ko dell’Arabia Saudita - Un periodo difficile per l’ex ct azzurro Mentre l’Italia di Luciano Spalletti sembra aver ritrovato il proprio equilibrio e una certa fiducia, la nuova avventura di Mancini in Arabia Saudita è partita in salita. Mancini, visibilmente infastidito dalla provocazione, ha risposto con tono sarcastico: “Vuoi vedere il mio conto in banca?“. (Thesocialpost.it)

“Vuoi vedere il mio conto banca?” : Roberto Mancini furioso - in sala stampa cala il gelo. Le scuse della Federcalcio dell’Arabia Saudita - com/c3SSOi7lyL — Central do Arabão (@centraldoarabao) October 10, 2024 “I miei giocatori devono avere più spazio in campionato” Una polemica che continua da settimane. “Ricevi uno stipendio molto alto e la tua squadra non si comporta bene in campo” osserva un giornalista nel post-partita, Mancini risponde: “Vuoi vedere il mio conto in banca?”. (Ilfattoquotidiano.it)

Dazn - Reuters : PIF dell’Arabia Saudita vuole quote streaming - Dazn ha avuto colloqui con almeno tre fondi di investimento negli ultimi mesi su varie partnership strategiche e sta cercando una valutazione complessiva di 10-12 miliardi di dollari in un potenziale accordo. Il PIF (Public Investment Fund) dell’Arabia Saudita è tra i potenziali offerenti che stanno valutando l’acquisto di quote di minoranza della piattaforma streaming di Dazn. (Sportface.it)