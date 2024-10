Maltempo: un morto a Bologna. Evacuazioni in Emilia Romagna, soccorsa una famiglia intrappolata nel fango. Anche oggi allerta arancione in Calabria (Di domenica 20 ottobre 2024) L'Emilia piange un morto a causa del Maltempo . Individuato il corpo della persona dispersa a Pianoro dopo che la sua auto è stata travolta dall’acqua. Il giovane era con fratello che è riuscito a mettersi in salvo. A quanto si apprende, il corpo è stato individuato dall’elicottero dei vigili del fuoco. Il salvataggio Non mancano, per fortuna, le storie a lieto fine. Una famiglia composta da Feedpress.me - Maltempo: un morto a Bologna. Evacuazioni in Emilia Romagna, soccorsa una famiglia intrappolata nel fango. Anche oggi allerta arancione in Calabria Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di domenica 20 ottobre 2024) L'piange una causa del. Individuato il corpo della persona dispersa a Pianoro dopo che la sua auto è stata travolta dall’acqua. Il giovane era con fratello che è riuscito a mettersi in salvo. A quanto si apprende, il corpo è stato individuato dall’elicottero dei vigili del fuoco. Il salvataggio Non mancano, per fortuna, le storie a lieto fine. Unacomposta da

