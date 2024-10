Maltempo, nuova allerta arancione in 5 Regioni (Di domenica 20 ottobre 2024) Ancora piogge e temporali su gran parte del Paese, allerta gialla in 13 Regioni nuova allerta meteo oggi, domenica 20 ottobre, su gran parte dell'Italia, dopo che ieri il Maltempo ha flagellato l'Emilia Romagna e la Sicilia. La Protezione Civile per la giornata odierna ha emanato un avviso di allerta arancione per la Calabria meridionale Sbircialanotizia.it - Maltempo, nuova allerta arancione in 5 Regioni Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ancora piogge e temporali su gran parte del Paese,gialla in 13meteo oggi, domenica 20 ottobre, su gran parte dell'Italia, dopo che ieri ilha flagellato l'Emilia Romagna e la Sicilia. La Protezione Civile per la giornata odierna ha emanato un avviso diper la Calabria meridionale

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - aeroporto di Palermo chiuso per allagamenti. Allerta rossa in Emilia-Romagna : al via evacuazioni - Piogge, temporali e nubifragi non risparmiano quasi nessuna regione: le maggiori criticità in Piemonte con l'allerta per il Po, osservata speciale anche l'Emilia-Romagna dove si temono evacuazioni preventive. Allagamenti anche in Sicilia. (Ilgiornale.it)

Maltempo in Italia : allerta arancione in cinque regioni - gialla in tredici - La Protezione Civile, in collaborazione con le regioni coinvolte, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende l’allerta precedente. Le precipitazioni diffuse e i forti temporali potrebbero causare criticità idrogeologiche e idrauliche, come evidenziato nel bollettino nazionale consultabile sul sito ufficiale della Protezione Civile. (Thesocialpost.it)

Allerta meteo prorogata : continua il maltempo in Toscana - Con allerta meteo gialla. Ancora colpita Montecatini Val di Cecina, che poche settimane fa ha visto la furia del torrente Sterza portare via con sé nonna e nipotino di cinque mesi Nubifragi in seguito ai quali il presidente della Regione Toscana Giani dopo aver firmato lo stato di emergenza regionale ha scritto al ministro Musumeci per chiedere lo stato di emergenza nazionale. (Corrieretoscano.it)