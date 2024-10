Maltempo, il meteo di domenica: cosa ci aspetta (Di domenica 20 ottobre 2024) Le previsioni meteo per domenica 20 ottobre sull’Italia segnalano una situazione variabile, con fenomeni di pioggia e temporali sparsi in diverse aree del Paese, soprattutto al Nord e nelle regioni meridionali. Nord Italia Nelle regioni settentrionali, il cielo si presenta molto nuvoloso, con piogge diffuse e temporali locali su Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Nel corso della giornata sono previste delle schiarite, ma persisterà un po’ di instabilità sulle aree vicine alle Alpi occidentali. Centro e Sardegna Nelle regioni centrali e in Sardegna, il cielo sarà irregolarmente nuvoloso. Maggiori addensamenti e piogge interesseranno la parte settentrionale dell’isola, i versanti adriatici, l’Abruzzo e il Lazio meridionale. Verso la serata, si assisterà a un ritorno di temporali sulla parte centrale e meridionale della Sardegna. Thesocialpost.it - Maltempo, il meteo di domenica: cosa ci aspetta Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Le previsioniper20 ottobre sull’Italia segnalano una situazione variabile, con fenomeni di pioggia e temporali sparsi in diverse aree del Paese, soprattutto al Nord e nelle regioni meridionali. Nord Italia Nelle regioni settentrionali, il cielo si presenta molto nuvoloso, con piogge diffuse e temporali locali su Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Nel corso della giornata sono previste delle schiarite, ma persisterà un po’ di instabilità sulle aree vicine alle Alpi occidentali. Centro e Sardegna Nelle regioni centrali e in Sardegna, il cielo sarà irregolarmente nuvoloso. Maggiori addensamenti e piogge interesseranno la parte settentrionale dell’isola, i versanti adriatici, l’Abruzzo e il Lazio meridionale. Verso la serata, si assisterà a un ritorno di temporali sulla parte centrale e meridionale della Sardegna.

