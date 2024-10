Thesocialpost.it - Maltempo colpisce Bologna: esondano fiumi e torrenti, evacuazioni e blackout

(Di domenica 20 ottobre 2024)è stata duramente colpita dall’ondata diche ha investito l’Emilia-Romagna. In sole quattro ore sono caduti oltre 80 millimetri di pioggia, provocando l’esondazione del torrente Ravone e allagando via Saffi, una delle arterie principali della città, mettendo in crisi anche l’ospedale Maggiore. Le esondazioni non si sono fermate qui. Anche il torrente Savena e il fiume Reno hanno rotto gli argini, allagando diverse aree della città. Le acque, cariche di fango, hanno raggiunto le abitazioni, costringendo il sindaco Matteo Lepore a firmare un’ordinanza di evacuazione per i piani interrati e terra degli edifici vicini ai corsi d’acqua. Oltre cento interventi sono stati effettuati dai Vigili del Fuoco, che verso sera sono stati costretti ad utilizzare gommoni per muoversi nelle zone più critiche.