L'operaio della forestale morto, Galvagno: "Inconcepibile tragedia" (Di domenica 20 ottobre 2024) "Sto seguendo con attenzione la situazione che si è venuta a creare a causa della forte ondata di maltempo che nella giornata di ieri ha interessato gran parte della Sicilia. Sono in costante contatto con il ministro della Protezione civile Musumeci, il presidente della Regione Schifani ed i Messinatoday.it - L'operaio della forestale morto, Galvagno: "Inconcepibile tragedia" Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) "Sto seguendo con attenzione la situazione che si è venuta a creare a causaforte ondata di maltempo che nella giornata di ieri ha interessato gran parteSicilia. Sono in costante contatto con il ministroProtezione civile Musumeci, il presidenteRegione Schifani ed i

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Messina - mezzo della Forestale cade in una scarpata - morto un operaio : stava per andare in pensione - La vittima è Sebastiano Campana Calà, 61 anni, operaio del gruppo 151 dell’antincendio che tra pochi mesi sarebbe andato in pensione. Feriti due colleghi.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Tragico incidente stradale a Tortorici : un operaio forestale perde la vita - due feriti gravi - I tre operai forestali erano a bordo di un fuoristrada in servizio quando, per motivi che rimangono da chiarire, sono usciti di strada e sono precipitato dal viadotto. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Messina, in collaborazione con una squadra di Sant’Agata Militello e un’autogrù proveniente dalla sede centrale. (Gaeta.it)

Morto operaio della Forestale in un incidente a Tortorici vicino Messina : la jeep è precipitata da un viadotto - Gravissimo incidente a Tortorici (Messina). Una jeep della Forestale, con a bordo tre operai, è precipitata da un viadotto: un morto e un ferito grave. (Notizie.virgilio.it)