Lo sfogo di Sonia Bruganelli, la gelosia di Caterina Balivo, il nuovo amore di Anna Tatangelo (Di domenica 20 ottobre 2024) La settimana dei gossip vede protagoniste Sonia Bruganelli e Dalila Gelsomino (e i loro rispettivi sfoghi), Anna Tatangelo di nuovo innamorata e Caterina Balivo gelosa

Francesco Benigno : “Anche io cacciato da Avanti un Altro” - poi svela quel che pensa di Sonia Bruganelli - Un uomo molto educato. Ho letto che si è lamentata del fatto che ora tutti la criticano e prima invece non lo faceva nessuno, ma è falso. Cosa che invece non è stata fatta. Un chiaro riferimento alla notizia che lui stesso ha confermato fra le pagine di Tag24 a Samantha Suriani. “Ho partecipato ad Avanti un Altro nel 2014 [interpretava il personaggio del pentito, ndr] poi ho dovuto lasciare per ... (Biccy.it)

SONIA BRUGANELLI : “MI VEDEVO SOLO NELLA GIURIA DI BALLANDO - POI HO CAPITO TUTTO” - La Bruganelli sottolinea che Bonolis “non ha mai imposto la mia presenza in tv”. Con Paolantoni e Ossini “siamo gli ultimi della fila e ci scherziamo su”. Sabato sera aprirà la puntata di Ballando con le Stelle con lo spareggio: uscirà lei o Alan Friedman? Il percorso nello show di Milly Carlucci prevedeva un suo ruolo in giuria, non come concorrente. (Bubinoblog)

Ballando con le Stelle : Sonia Bruganelli eliminata - ma Sara Di Vaira la salva e scoppia la polemica social - Nemmeno all'inizio della terza puntata di Ballando con le Stelle arriva la prima eliminazione, anche se se ne sfiora una “eccellente”, in apertura della diretta di sabato 19 ottobre 2024. Si inizia infatti, dal ballottaggio rimasto in sospeso dalla scorsa settimana. A sfidarsi sono stati i due... (Today.it)