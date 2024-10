Oasport.it - LIVE Veneto Classic 2024 in DIRETTA: partita la corssa

(Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.12 Subito dei tentativi di fuga, per ora con poco successo. 12.10LA CORSA! 12.07 Sono quattro i chilometri da percorrere prima del via ufficiale. 12.05 La corsa è ormai vicinissima a partire. 12.01 A partire con il numero 1  sarà Davide Formolo, vincitore lo scorso anno. Intanto la corsa ha iniziato a pedalare verso il chilometro zero. 11.58 Il grande favorito della vigilia è Marc Hirschi: da notare come nelle prime tre edizioni sia uscito vincitore di quella 2022 e secondo nel 2021 e nel 2023. 11.55 Uno degli ultimi appuntamenti della stagione, con la gara dura voluta da Filippo Pozzato e ormai alla quarta edizione. 11.52 Buongiorno a tutti e bentornati allatestuale della! Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati allatestuale del