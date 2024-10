LIVE Monza-Milano, Superlega volley in DIRETTA: il derby lombardo promette scintille (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.58: Milano risponderà con Porro in regia, Reggers opposto, Caneschi e Schnitzer al centro, Kaziyski e Louati in banda con Catania libero. 18.55: Monza dovrebbe partire con questa formazione: Fernando Cachopa alzatore, Szwarc opposto, i centrali Beretta e Di Martino, le bande Marttila e Rohrs e Gaggini nel ruolo di libero. 18.52: In recupero c’è Osmany Juantorena, la cui esperienza in campo farà sicuramente comodo ai brianzoli e tra poco (forse anche oggi), dopo un’adeguata preparazione, sarà pronto anche Ivan Zaytsev, all’ultima stagione indoor prima del “tuffo” sulla sabbia. All’appello mancano anche i centrali Mosca e Averill ma non si fanno drammi come non se ne fanno anche in casa Allianz. Oasport.it - LIVE Monza-Milano, Superlega volley in DIRETTA: il derby lombardo promette scintille Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.58:risponderà con Porro in regia, Reggers opposto, Caneschi e Schnitzer al centro, Kaziyski e Louati in banda con Catania libero. 18.55:dovrebbe partire con questa formazione: Fernando Cachopa alzatore, Szwarc opposto, i centrali Beretta e Di Martino, le bande Marttila e Rohrs e Gaggini nel ruolo di libero. 18.52: In recupero c’è Osmany Juantorena, la cui esperienza in campo farà sicuramente comodo ai brianzoli e tra poco (forse anche oggi), dopo un’adeguata preparazione, sarà pronto anche Ivan Zaytsev, all’ultima stagione indoor prima del “tuffo” sulla sabbia. All’appello mancano anche i centrali Mosca e Averill ma non si fanno drammi come non se ne fanno anche in casa Allianz.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Monza-Milano oggi in tv : canale - orario e diretta streaming Superlega 2024/2025 volley maschile - Tutto pronto per Monza-Milano, partita valevole per la quarta giornata di andata del campionato di Superlega 2024/2025 di volley maschile. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19. Dall’altra parte della rete c’è un’altra squadra lombarda, quella guidata da Roberta Piazza, anch’essa a caccia di riscatto dopo la sconfitta interna contro ... (Sportface.it)

LIVE Monza-Milano - Superlega volley in DIRETTA : il derby lombardo promette scintille - In realtà Monza, terz’ultima in classifica con 2 punti e reduce da due sconfitte consecutive dopo il sofferto successo al debutto contro Grottazzolina, deve fare i conti ancora con i tanti problemi fisici che assillano alcuni dei titolari. 00! . Milano risponderà con Porro in regia, Reggers opposto, Caneschi e Schnitzer al centro, Kaziyski e Louati in banda con Catania libero. (Oasport.it)

L’arte sostenibile di Gianluca Patti : da Monza a Milano il murale colorato capace di “cancellare” lo smog - E un momento legato all’infanzia c’entra anche col murale realizzato a Milano. Mentre dipingevo ho pensato molto alla parola respiro, la associavo al giorno in cui sono stato dimesso dall’ospedale: da bambino sono stato ricoverato per molto tempo a causa di una malattia respiratoria, il giorno in cui mi dimisero è per me il giorno in cui sono rinato, in cui ho cominciato a respirare. (Ilgiorno.it)