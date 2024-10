Liguria: sostegno a Orlando da Martin Schulz, 'più forte con tua competenza' (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Buongiorno Andrea, con questo video voglio darti il mio pieno sostegno per la tua corsa alla presidenza della Liguria. Ci conosciamo da anni. Ti ho visto Ministro dell'Ambiente, della Giustizia, del Lavoro. Ogni volta hai costruito e curato sempre forti relazioni internazionali". Lo dice in un videomessaggio, pubblicato sui social da Andrea Orlando, Martin Schulz, già Presidente del Parlamento europeo e Presidente della Fondazione Friedrich Ebert. "Anche per questo, con te, la Liguria si rafforzerà e troverà un posto centrale in Europa e nel Mediterraneo. Con la tua competenza, la regione saprà cogliere - osserva Schulz - tutte le opportunità che derivano dalla nostra Unione Europea. Ci vediamo presto, Presidente!". Liberoquotidiano.it - Liguria: sostegno a Orlando da Martin Schulz, 'più forte con tua competenza' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Buongiorno Andrea, con questo video voglio darti il mio pienoper la tua corsa alla presidenza della. Ci conosciamo da anni. Ti ho visto Ministro dell'Ambiente, della Giustizia, del Lavoro. Ogni volta hai costruito e curato sempre forti relazioni internazionali". Lo dice in un videomessaggio, pubblicato sui social da Andrea, già Presidente del Parlamento europeo e Presidente della Fondazione Friedrich Ebert. "Anche per questo, con te, lasi rafforzerà e troverà un posto centrale in Europa e nel Mediterraneo. Con la tua, la regione saprà cogliere - osserva- tutte le opportunità che derivano dalla nostra Unione Europea. Ci vediamo presto, Presidente!".

Liguria - esponenti Pd a Rixi : “Cena finanziamento per Orlando atto sostegno e fiducia” - Lo dichiarano gli esponenti […]. "La cena organizzata per Andrea Orlando è un atto di fiducia, di sostegno e di affetto di una comunità, quella democratica, che ha avuto tanto da Orlando e che vuole sostenerlo in una sfida dove i suoi avversari godono di potenti mezzi e del vantaggio di avere le istituzioni in mano”. (Sbircialanotizia.it)

Liguria - Pirondini (M5s) : dopo confronto su temi sostegno a Orlando - E’ quanto si legge in una nota firmata da Luca Pirondini, senatore M5s e candidato cinquestelle alla guida della Regione Liguria che ha deciso di farsi da parte. Roma, 1 set. Lo ringrazio: sia io che l’intero M5S lo sosterremo convintamente e lealmente: continueremo a lavorare nella comune direzione, giorno dopo giorno, per offrire ai liguri un governo all’altezza delle sfide che attendono la ... (Ildenaro.it)

"Sostegno a Orlando in Liguria". Conte aggancia il Pd per le elezioni di ottobre - Sotto il pressing di Elly Schlein, Giuseppe Conte è uscito allo scoperto annunciando il supporto del Movimento 5 stelle alla candidatura di Andrea Orlando in Liguria. (Ilgiornale.it)