Le contadine che sfidano Jennifer Lopez generate con l’Intelligenza Artificiale

(Di domenica 20 ottobre 2024) Il fango, i paesaggi rurali, gli animali sono tutti elementi tipici di una serie di immagini che nelle utlime ore stanno avendo un'enorme popolarità. I denominatori comuni sono le protagoniste – sempre ragazze che molti definirebbero di bell'aspetto in mezzo ad animali – e la descrizione: «So che non avrò mai tanti "mi piace" come Lady Gaga operché non sono bella o famosa come loro, ma non mi vergogno del mio lavoro e amo i miei animali». Frase in parte disattesa, dato che sono decine di migliaia i like e i commenti di elogio raccolti dalle varie immagini della serie, che se osservate con occhio critico rivelano di essere state