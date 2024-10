L'attore che ha interpretato Yves Saint Laurent diventa "Il conte di Montecristo", l'eroe creato da Alexandre Dumas, che sbarca al cinema in America (Di domenica 20 ottobre 2024) Gli Americani lo fanno sempre meglio. Se non teniamo conto dei francesi, però. Prendiamo i record. Zoe Saldana per Avatar era arrivata a 5 minuti cronometrati di apnea. Sigourney Weaver era andata oltre, 6 minuti e mezzo. Ma siccome i transalpini hanno deciso di lanciare il guanto di sfida ai kolossal hollywoodiani, Pierre Niney, che avendo interpretato il conte di Montecristo, ha dovuto fuggire dalla prigione d’If chiuso in un sacco e gettato tra le onde (niente controfigura, ci assicura), è arrivato a 3.40. «Prima di andare a scuola dal campione del mondo (Stéphane Mifsud, ndr) non superavo il minuto e 40 secondi» racconta a iO Donna. E se vi pare poco, «agli Americani prima delle scene danno da respirare ossigeno puro, per quello hanno performance incredibili. Da noi non si fa». Standard e regole europei. Iodonna.it - L'attore che ha interpretato Yves Saint Laurent diventa "Il conte di Montecristo", l'eroe creato da Alexandre Dumas, che sbarca al cinema in America Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Glini lo fanno sempre meglio. Se non teniamo conto dei francesi, però. Prendiamo i record. Zoe Saldana per Avatar era arrivata a 5 minuti cronometrati di apnea. Sigourney Weaver era andata oltre, 6 minuti e mezzo. Ma siccome i transalpini hanno deciso di lanciare il guanto di sfida ai kolossal hollywoodiani, Pierre Niney, che avendoildi, ha dovuto fuggire dalla prigione d’If chiuso in un sacco e gettato tra le onde (niente controfigura, ci assicura), è arrivato a 3.40. «Prima di andare a scuola dal campione del mondo (Stéphane Mifsud, ndr) non superavo il minuto e 40 secondi» racconta a iO Donna. E se vi pare poco, «aglini prima delle scene danno da respirare ossigeno puro, per quello hanno performance incredibili. Da noi non si fa». Standard e regole europei.

