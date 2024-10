La Serie A ha oscurato Google Drive: il grande flop della piattaforma antipirateria. Cosa è successo (Di domenica 20 ottobre 2024) Può essere considerato ad oggi il più grande flop nella lotta alla pirateria della Serie A: la piattaforma nazionale Piracy Shield, che nelle intenzioni dovrebbe appunto bloccare la trasmissione illegale delle partite del campionato italiano, nella serata di sabato 19 ottobre ha colpito il gigante del web Google. Proprio così. Il grave errore è stato svelato per primo dalla testata Wired: un ticket caricato sul sistema gestito dall’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) ha portato al blocco di un dominio critico di Google Drive, rendendo quindi impossibile accedere ai file archiviati e causando disagi a numerosi utenti, aziende e potenzialmente perfino istituzioni scolastiche che utilizzano i servizi di Google Workspace. Non solo Drive è stato colpito: anche una delle cache di YouTube è stata oscurata. Il blocco è iniziato intorno alle 18. Ilfattoquotidiano.it - La Serie A ha oscurato Google Drive: il grande flop della piattaforma antipirateria. Cosa è successo Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Può essere considerato ad oggi il piùnella lotta alla pirateriaA: lanazionale Piracy Shield, che nelle intenzioni dovrebbe appunto bloccare la trasmissione illegale delle partite del campionato italiano, nella serata di sabato 19 ottobre ha colpito il gigante del web. Proprio così. Il grave errore è stato svelato per primo dalla testata Wired: un ticket caricato sul sistema gestito dall’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) ha portato al blocco di un dominio critico di, rendendo quindi impossibile accedere ai file archiviati e causando disagi a numerosi utenti, aziende e potenzialmente perfino istituzioni scolastiche che utilizzano i servizi diWorkspace. Non soloè stato colpito: anche una delle cache di YouTube è stata oscurata. Il blocco è iniziato intorno alle 18.

