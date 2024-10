Gaeta.it - La nuova rotta diretta da Roma a Bangkok: opportunità per turisti e uomini d’affari

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Se stai cercando una prossima destinazione affascinante per le tue vacanze,potrebbe rivelarsi la scelta giusta. A partire dal 16 novembre 2024, il volo diretto di ITA Airways daFiumicino verso la capitale thailandese renderà più accessibile questa vivace metropoli, nota per la sua cultura unica e i paesaggi mozzafiato. Il servizio, attivo anche per l’estate 2025, aprirà nuove prospettive per coloro che desiderano esplorare una delle città più dinamiche del sud-est asiatico. Aumento delle frequenze di volo traIl nuovo volo diretto darappresenta un’importantesia per iche per i viaggiatori