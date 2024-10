Ilnapolista.it - La lotta al pezzotto blocca Google Drive, il clamoroso errore di Piracy Shield (Repubblica)

(Di domenica 20 ottobre 2024), la piattaforma anti, ieri sera ha commesso unndo per sbaglioun sistema che consente di creare e archiviare i propri documenti. Scriveè una piattaforma che funziona in modo molto particolare. In sintesi: tramite questa piattaforma donata dalla Lega Serie A ad Agcom, i broadcaster segnalano alla stessa Agcom i siti che trasmettono illegalmente i loro contenuti. Questa segnalazione viene inoltrata ai provider internet (per capirci, parliamo dei vari Tim, Wind, Vodafone, ma anche quelli secondari) che devono rapidamente (entro 30 minuti) inibire quegli indirizzi. Tutti quelli segnalati, senza poter verificare (esiste una lista di indirizzi che non possono essere abbattuti per la sicurezza del Paese, detta white list). Ecco, in questa catena qualcosa è andato storto, sabato sera.