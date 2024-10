Kate Middleton, il nuovo taglio di capelli e i suoi segreti di bellezza (Di domenica 20 ottobre 2024) Kate Middleton ha sorpreso i suoi sudditi, di recente, presentandosi, nuovamente, in pubblico, dopo aver annunciato la fine del suo trattamento chemioterapico, che ha tenuto col fiato sospeso tutti i suoi sostenitori durante l’ultimo anno. La futura Regina d’Inghilterra, infatti, ha presenziato a un evento ufficiale lo scorso 10 ottobre 2024, in compagnia del marito, il Principe William. In quell’occasione, Kate Middleton ha indossato un look bordeaux, composto da un abito a pois e da un cappotto lungo. Ma la Principessa del Galles ha sfoggiato anche un nuovo taglio di capelli, più lungo di quello con cui, solitamente, tutti sono abituati a vederla. Un’esperta di hair styling ha svelato i segreti di bellezza, che si nascondono dietro l’invidiabile chioma lucente di Kate Middleton. Dilei.it - Kate Middleton, il nuovo taglio di capelli e i suoi segreti di bellezza Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di domenica 20 ottobre 2024)ha sorpreso isudditi, di recente, presentandosi, nuovamente, in pubblico, dopo aver annunciato la fine del suo trattamento chemioterapico, che ha tenuto col fiato sospeso tutti isostenitori durante l’ultimo anno. La futura Regina d’Inghilterra, infatti, ha presenziato a un evento ufficiale lo scorso 10 ottobre 2024, in compagnia del marito, il Principe William. In quell’occasione,ha indossato un look bordeaux, composto da un abito a pois e da un cappotto lungo. Ma la Principessa del Galles ha sfoggiato anche undi, più lungo di quello con cui, solitamente, tutti sono abituati a vederla. Un’esperta di hair styling ha svelato idi, che si nascondono dietro l’invidiabile chioma lucente di

