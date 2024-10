Juventus Next Gen-Avellino, le probabili formazioni (Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Non bisogna guardare la classifica, loro vorranno sicuramente far bene in casa. Dobbiamo essere bravi a sfruttare ogni minima occasione“. E’ questo il leitmotiv di Raffaele Biancolino in vista della partita contro la Juventus Next Gen. Gara valida per la decima giornata di Serie C girone C in programma alle 15 allo stadio “Pozzo – La Marmora”. L’Avellino è reduce dalla vittoria casalinga (5-0) contro la Casertana. All’appuntamento contro i bianconeri la squadra ci arriva con rinnovato ottimismo, dieci punti in quattro gare. All’appuntamento con la Juventus Next Gen – il primo nella storia – l’Avellino ci arriva con circa 1100 tifosi provenienti da tutta Italia, non ci sarà Curva Sud come annunciato nei giorni scorsi in un comunicato. Anteprima24.it - Juventus Next Gen-Avellino, le probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Non bisogna guardare la classifica, loro vorranno sicuramente far bene in casa. Dobbiamo essere bravi a sfruttare ogni minima occasione“. E’ questo il leitmotiv di Raffaele Biancolino in vista della partita contro laGen. Gara valida per la decima giornata di Serie C girone C in programma alle 15 allo stadio “Pozzo – La Marmora”. L’è reduce dalla vittoria casalinga (5-0) contro la Casertana. All’appuntamento contro i bianconeri la squadra ci arriva con rinnovato ottimismo, dieci punti in quattro gare. All’appuntamento con laGen – il primo nella storia – l’ci arriva con circa 1100 tifosi provenienti da tutta Italia, non ci sarà Curva Sud come annunciato nei giorni scorsi in un comunicato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus Next Gen-Avellino - le probabili formazioni - Tutto pronto per la gara Juventus Next Gen-Avellino, valida per la decima giornata di campionato di Serie C, girone C, che verrà disputata presso lo stadio “Pozzo-La Marmora” di Biella. Calcio d'inizio alle ore 15. Juventus Next Gen (4-2-3-1): Daffara; Mulazzi, Citi, Perotti, Turco; Peeters... (Avellinotoday.it)

Juventus Next Gen-Avellino oggi in tv : canale - orario e diretta streaming Serie C 2024/25 - Juventus Next Gen-Avellino: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 20 ottobre alle ore 15. Sportface. Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Juventus Next Gen-Avellino, match valido per la decima giornata del girone C di Serie C 2024/2025. (Sportface.it)

Juventus Next Gen - Montero : “Ora serve un risultato positivo” - it. I miei e nostri obiettivi non sono cambiati, perché vedo allenarsi la squadra tutti i giorni”. Adesso la squadra si sta davvero completando, stanno rientrando tutti, recuperiamo anche gli infortunati, ci sarà più scelta. Tempo di lettura: < 1 minuto“Da questo periodo si esce con il lavoro, con la fiducia e con l’unione del gruppo e la voglia di volerne uscire tutti insieme. (Anteprima24.it)