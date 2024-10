"Israele ormai ha vinto, possibile il cessate il fuoco. L'Albania non è il Ruanda e la Francia fa come noi" (Di domenica 20 ottobre 2024) Il ministro leader di Fi in missione in Medioriente. "Lavorare subito a un'Unifil 3 con nuove regole" Ilgiornale.it - "Israele ormai ha vinto, possibile il cessate il fuoco. L'Albania non è il Ruanda e la Francia fa come noi" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il ministro leader di Fi in missione in Medioriente. "Lavorare subito a un'Unifil 3 con nuove regole"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lo stato di Israele va espulso dalle Nazioni Unite : ormai le condizioni sono mature - Non mancano del resto significativi precedenti nella prassi internazionali successiva alla Seconda guerra mondiale, come soprattutto la risoluzione “Uniting for peace”, adottata dall’Assemblea generale di fronte all’inazione del Consiglio di Sicurezza. A norma dell’art. 42, realizzando così a pieno il percorso procedurale contemplato dal Capo VII della Carta per porre fine a minacce e violazioni ... (Ilfattoquotidiano.it)